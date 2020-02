Pékin Express retour sur la route mythique : qui a été éliminé à l’issue de l’épisode 1 ?

5 ( 6 )

Pékin Express : retour sur la route mythique, épisode 1 du mardi 25 février 2020 – C’est ce soir qu’M6 lançait sa nouvelle saison de Pékin Express, saison anniversaire pour fêter les 15 ans du programme avec un retour de candidats emblématiques des saisons précédentes sur la route mythique de Russie à Pékin.

L’épreuve d’immunité s’est jouée entre les corses Julie et Denis, et les deux soeurs lilloises Pauline et Aurélie. Il s’agissait de tenir en équilibre sur des bascules au dessus de l’eau et c’est finalement Pauline et Aurélie qui ont remporté l’immunité.



Ils étaient donc intouchables pour cette première étape. A noter d’ailleurs que cette saison, il n’y a plus d’enveloppe noire, Stéphane Rotenberg a annoncé aux candidats que toutes les épreuves seraient éliminatoires !

Maurice et Thierry arrivent derniers de l’étape, à seulement quelques minutes d’écart avec Julie et Denis qui ont galéré avec leur canoé. Et sans surprise puisque c’était déjà le cas il y a deux ans, ils ont choisi Maxime et Alyzée pour le duel final !



Le duel a été très serré mais c’est finalement Maxime qui est arrivé le 1er, qualifiant son équipe pour l’étape 2. Maurice et Thierry sont donc éliminés de Pékin Express;

Si vous avez loupé ce premier épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

