« Plan C » du 21 février 2020 : invités et vidéos de l’émission de ce soir

« Plan C » du 21 février 2020. Deux bonnes nouvelles en ce vendredi 21 février 2020. Le retour de « Koh-Lanta » tout d’abord dès 21h05, puis le retour de « Plan C » dès 23h30. Camille Combal vous donne ainsi rende-vous pour le 2ème numéro de cette émission vraiment pas comme les autres.



Mais « Plan C » c’est quoi ?

Si vous ne savez toujours pas de quoi on parle, « Plan C » est une émission un brin déjantée qui met en scène plusieurs personnalités qui ont accepté de passer une journée avec Camille pour des rendez-vous tous plus inattendus et drôles les uns que les autres.

« Plan C » du 21 février 2020 : invités et programme

Voici ceux qui ont accepté de se prêter au jeu ce soir : Jérôme Commandeur, Kendji Girac, Malik Bentalha, Mika, Alessandra Sublet, Jarry, Anggun… et une participation surprenante de Stéphane Bern.



Au programme : un campement en pleine forêt, une enquête sur la disparition d’un célèbre animateur, une visite de Paris avec des guides un peu spéciaux, un blindtest d’anthologie, etc…

Et bien sûr la fameuse séquence culte du « Carpool Karaoké ». 2 stars ont accepté d’accompagner Camille Combal dans son célèbre 4×4 : Angèle et Aya Nakamura.

Vidéo

Tease vidéo de la soirée…

On passe la soirée ensemble ! 🙏❤ Qui apporte le dessert ?#PlanC avec @CamilleCombal ce soir à 23h30 ! pic.twitter.com/0xgVF4r14P — TF1 (@TF1) February 21, 2020

Autre vidéo

#PlanC

Vendredi, c'est le grand retour de Plan C

Et la liste des invités est tellement OUF que vous n'allez pas nous croire: @GIRACKENDJI @commandeur_j @bernstephane @AyaNakamuraa & @angele_vl en Carpool Karaoké… Incroyable, non ?

RDV vendredi 21 Février 23h30 sur TF1 et MYTF1 pic.twitter.com/bXkIOuQK21 — Plan C (@PlanC_TF1) February 20, 2020

Alors prêts pour une soirée totalement folle ? Alors rendez-vous dès 23h30 sur TF1 et sur MYTF1 pour les vidéos en replay et streaming.

