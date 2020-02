27e Victoires de la Musique classique : le palmarès ce soir en direct sur France 3 depuis Metz (liste nommés)

3.7 ( 3 )



27e Victoires de la Musique classique du 21 février 2020. Le palmarès est à découvrir ce soir en direct sur France 3 à partir de 21h05. Possibilité de suivre la cérémonie en streaming via la fonction direct de France.TV mais aussi sur France Musique.



La cérémonie des Victoires de la musique classique est l’un des rendez-vous musicaux incontournables pour les mélomanes. Chaque année, France 3 met à l’honneur les artistes qui font l’actualité de la scène classique. Le meilleur des artistes confirmés ou des jeunes talents sont réunis le temps d’une soirée … classico ma non troppo !!

En direct de l’Arsenal de Metz, cette 27e édition, présentée pour la 2e année consécutive par Leïla Kaddour-Boudadi et Judith Chaine est placée sous le signe de la découverte, de la variété et de la parité.

Temps forts de ce début d’année, Les Victoires de la musique classique ouvrent la saison musicale de France télévisions, 1er groupe audiovisuel à offrir régulièrement sur ses chaines, des prime-times consacrés à des événements culturels majeurs.



Cette année, les Victoires se dérouleront dans l’Est de la France, à Metz, démontrant ainsi la dynamique culturelle de nos territoires.

France 3, chaîne des régions, fidèle à son image de proximité, permet au grand public de découvrir les plus beaux lieux dédiés à la musique et de faire rayonner des orchestres régionaux.

Les victoires présenteront une fois de plus un éventail d’artistes confirmés ou en devenir mais déjà plus que prometteurs, des talents que France 3 met à l’honneur tout au long de l’année dans ses différents rendez-vous.

27e Victoires de la Musique classique : les nommés

Dans la catégorie Soliste instrumental

Bertrand Chamayou, piano

Alexandre Kantorow, piano

Magali Mosnier, flûte

Dans la catégorie Artiste lyrique

Benjamin Bernheim, ténor

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Elsa Dreisig, soprano

Dans la catégorie Compositeur

Francesco Filidei – L’Inondation, opéra (création / France)

Betsy Jolas – Femme le soir, pour violoncelle et piano (création / France)

Camille Pépin – The Sound of Trees, pour clarinette, violoncelle solo et orchestre (création / France)

Dans la catégorie Enregistrement

Berlioz – Symphonie Fantastique — Les Siècles, François-Xavier Roth – Harmonia Mundi

Offenbach Colorature — Jodie Devos – Alpha

Saint-Saëns – Piano Concertos Nos. 3, 4 &5 “L’Egyptien” – Alexandre Kantorow – Bis

Les Révélations nommées de cette 27e édition

Dans la catégorie Révélation, soliste instrumental

Théotime Langlois de Swarte, violon et violon baroque

Raphaëlle Moreau, violon

Gabriel Pidoux, hautbois

Dans la catégorie Révélation, artiste lyrique

Kévin Amiel, ténor

Adèle Charvet, mezzo-soprano

Marie Perbost, soprano

Des Victoire d’honneur seront remises au cours de la soirée à Philippe Jaroussky, contre-ténor, ainsi qu’à Anna Netrebko, soprano, la plus grande star mondiale de l’opéra.

Petite vidéo de présentation

En attendant ce soir, voici une petite vidéo de présentation.

