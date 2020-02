Découvrez les premières minutes « Koh-Lanta : L’île des héros » (vidéo)

3.7 ( 3 )



ANNONCES





« Koh-Lanta : L’île des héros » (vidéo). C’est ce soir, vendredi 21 février 2020, que TF1 lance la nouvelle saison de « Koh-Lanta : L’île des héros ». Pour mémoire cette saison inédite met en scène quatorze naufragés, âgés de 20 à 56 ans. Opposés à 5 anciens héros du programme, ils sont plus déterminés que jamais et n’ont qu’un objectif : gagner.



ANNONCES





Perdues dans l’immensité océanique, aux confins de la Polynésie et de la Mélanésie, c’est à plus de 20 000 kilomètres de la France, aux îles Fidji pour être plus précis, que nous allons les retrouver.

Face à eux donc, des visages familiers des téléspectateurs. Des sportifs hors-pair, des spécialistes de la survie, mais aussi et surtout des héros de Koh-Lanta… Presque des légendes pour certains. C’est ainsi que nous retrouveront Claude, Teheiura, Moussa, Jessica et Sara.

Et ne croyez pas que ces « anciens » viennent là pour faire de la figuration. S’ils sont de retour c’est pour se battre et s’emparer cette fois du titre d’ultime aventurier qu’ils ont manqué de peu.



ANNONCES





Ils devront toutefois passer par deux épreuves dantesques. Et le premier choc aura lieu dès leur arrivée dans cet archipel perdu.

A l’issue de ces deux épreuves, ils ne seront en fait que quatre héros à intégrer les tribus rouges et jaunes, composées des nouveaux aventuriers. Ils pourront ainsi poursuivre leur aventure alors que le 5ème et dernier héros sera définitivement éliminé.

« Koh-Lanta : L’île des héros » (vidéo) : les premières minutes

Histoire de se mettre déjà dans le bain, voici les premières minutes de l’épisode 1 de « Koh-Lanta : L’île des héros »…

INÉDIT ! Découvrez ce qui vous attend demain à 21h05 dans la nouvelle saison de #KohLanta, l'Île des Héros présentée par @DenisBrogniart ! Les toutes premières images en exclusivité 🗿⬇ pic.twitter.com/3fMttDMgkb — TF1 (@TF1) February 20, 2020

Pour en voir plus, il ne vous reste plus qu’une chose à faire : vous brancher ce soir sur TF1 dès 21h05 et/ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES