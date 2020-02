Plus belle la vie : ce soir, Mila prend une décision (résumé + vidéo de l’épisode 4005 PBLV du 28 février 2020)

4.7 ( 3 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4005 du vendredi 28 février 2020 – Mila va prendre une mauvaise décision ce soir dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie ». En effet, elle donne à sa mère l’argent volé à une patiente et elle trouve un stratagème pour qu’elle puisse rester plus longtemps à l’hôpital…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4005

Riva ne tient plus le coup à l’hôpital mais ne veut pas pour autant lever le pied. Mila donne à sa mère l’argent qu’elle a volé à madame Petitpas. Jennifer veut retarder sa sortie de l’hôpital par peur de se faire agresser une fois dehors. Léa accepte de la garder en observation quelques jours de plus alors Mila en profite pour voler encore plus d’argent aux patients. Elle se fait prendre en flagrant délit. De son côté, Ghika confirme à Jeanne que Riva n’est plus fiable…

En furie, Clément accuse Coralie de manipuler Antoine et lui ordonne de se tenir à distance de son fils. Tom et Luis entrent en altercation et le conflit finit en baiser passionné. Furieux que Clément s’en prenne à Coralie, Théo fonce voir son père et ils en viennent aux mains. Clément vit le contre coup de ses accès de colère auprès de Delphine…



Ariane et Melmont se font agresser par un patient. Patrick met Melmont sous protection policière et c’est Ariane qui va s’en charger…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4005 du 28 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

