Demain nous appartient en avance : Antoine accepte le test de paternité (résumé + vidéo épisode 671 DNA du 28 février 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 671 du vendredi 28 février 2020 –Ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », Antoine vient à l’hôpital pour annoncer à Héléna et son fils qu’il accepte de faire un test de paternité. Il veut passer par internet pour aller plus vite…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 671

Héléna a enfin retrouvé la vue et surtout l’intégralité de ses capacités physiques. Elle s’apprête à quitter l’hôpital après avoir remplie quelques papiers. La vue retrouvée, elle peut enfin apercevoir le visage de « son Antoine ». Un moment qu’elle attendait tant et qui la bouleverse totalement ; elle est à deux doigts de tomber dans les pommes ! Ces retrouvailles avec le visage d’Antoine n’ont néanmoins pas l’air de la rendre heureuse.

De son côté, Aurore décide d’approfondir une piste sur l’enquête en cours. Et Victor marche sur des œufs avec Flore alors que Bart recueille des informations qui permettent de faire avancer sa mission.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 671 du 28 février

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

