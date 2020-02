Plus belle la vie en avance : Millard arrêté (vidéo PBLV épisode n°3994)

ANNONCES





Vendredi prochain dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », Millard est arrêté en pleine place du Mistral, devant tout le monde, et il jure encore et toujours son innocence…

En effet, alors qu’il est attablé avec Mirta à la terrasse du bar, Léo arrive avec des collègues et lui signifie son arrestation.



Et alors qu’il jure à Mirta qu’il n’a rien fait, elle lui demande où est passé Eddy, le jeune homme avec qui il a été vu entrain d’écouter de la musique il y a quelques jours et qui a disparu depuis… Millard assure ne pas savoir et Léo l’embarque au commissariat.

Un extrait de l’épisode de PBLV de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3994 du 13 février 2020

