« On n’est pas couché » du 8 Février 2020 : invités et chroniqueurs de l’émission ONPC (+ vidéo replay)

ANNONCES





« On n’est pas couché » du 8 Février 2020 : liste des invités et chroniqueurs de ONPC. Samedi soir, et comme chaque semaine, Laurent Ruquier vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « On n’est pas couché » Il sera diffusé dès 23h35 juste après le documentaire « Une planète, deux mondes sauvages ».



ANNONCES





Entouré de deux nouveaux chroniqueurs – Valérie Trierweiler et Nicolas Poincaré – l’animateur reviendra comme toujours, mais à sa façon, sur les temps forts de l’actualité de la semaine écoulée.

« On n’est pas couché » du 8 Février 2020 : les invités de la semaine

✔️ ULRICH CABREL & ETIENNE LONGUEVILLE



ANNONCES





Les deux amis viendront présenter leur livre co-écrit « Boza ! » aux éditions Philippe Rey, retraçant le périple d’Ulrich, migrant camerounais et son accueil par Etienne Longueville, son hébergeur à Saint-Brieuc.

Etienne Longueville est Directeur de la prospective et de la stratégie territoriale de l’agglomération de Saint-Brieuc Armor. Ulrich Cabrel vit désormais en France en Bretagne où il est scolarisé au lycée de Saint-Brieuc.

✔️ PIERRE ASSOULINE

L’écrivain français, membre de l’Académie Goncourt viendra présenter son livre « Tu seras un homme, mon fils », aux éditions Gallimard.

✔️ GUILLAUME NERY

L’apnéiste français spécialiste de la plongée en poids constant viendra dévoiler les secrets de sa discipline.

Deux fois champion du monde, il a battu à quatre reprises le record du monde d’apnée en profondeur. Sa dernière vidéo a été vue plus de 5 millions de fois.

✔️ FRANCOIS BERLEAND & FRANCOIS-XAVIER DEMAISON

Les deux comédiens français viendront présenter leur pièce « Par le bout du nez », mise en scène par Bernard Murat.

Écriture de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière, inspirée de « El Electo » de Ramon Madaula. Au théâtre Antoine du 25 Février au 13 Juin 2020. Du Mardi au Samedi à 21h et Samedis et Dimanches à 16h.

✔️ CLARA LUCIANI

L’étoile montante de la chanson française viendra présenter son nouvel album « Sainte Victoire », une super-édition comprenant 5 morceaux inédits, produit par Initial.

Elle donnera un live piano-voix exclusif de son titre « Ma Sœur » de 2min30.

Vidéo replay

En attendant de découvrir ce nouveau numéro inédit, découvrez maintenant une vidéo replay de la précédente émission. Et nous avons choisi pour vous l’intervention de Jérémy Ferrari sur l’homéopathie:

Quelle audience pour ce nouveau numéro ?

La semaine dernière l’émission a plutôt bien fonctionné avec 807.000 fidèles pour 14.8% de part de marché. Qu’en sera t-il cette semaine alors qu’il se murmure que la chaîne songerait à arrêter l’émission la saison prochaine ?

5 / 5 ( 7 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES