Audiences TV prime jeudi 27 août 2020 : « Profilage » leader (TF1), « 9-1-1 » au top (M6), carton pour « Des trains pas comme les autres » (France 5)

Audiences TV prime jeudi 27 août 2020. Petit point sur les audiences d’hier soir en première partie de soirée. Et si TF1 s’impose, c’est M6 et France 5 qui réalisent les bonnes opérations du jour.



TF1 proposait le final la nouvelle saison de « Profilage » avec Philippe Bas et Shy’m. Les deux derniers épisodes ont convaincu 3.52 millions de Français soit 19.8 % du public présent devant son poste de télévision. Dans le détail 3.76 millions de téléspectateurs et 18.6% de pda pour le premier épisode; 3,29 millions de téléspectateurs et 21% de pda pour le second.

Audiences TV prime jeudi 27 août 2020 : le reste du top 5

Beau succès pour M6 qui proposait le début de la saison 3 de sa série « 9-1-1 ». Hier soir les deux premiers épisodes inédits ont tenu en haleine 2.47 millions d’inconditionnels soit 12.6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant la petite lucarne. Mais M6 était leader sur les fameuses femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec une part de marché de 25%.



Notez que M6 était également leader auprès du public de moins de 50 ans avec une part de marché de 22%.

Carton pour France 5 avec « Des trains pas comme les autres ». Jusqu’à 1.72 million de fidèles pour le deuxième numéro diffusé à 21h45 (pda 8.9%). Le premier affiche 1.59 million de passionnés (pda 7.7%)

W9 est juste derrière avec la rediffusion du film d’animation « Astérix – Le domaine des dieux » vu ou revu par 1.51 million d’irréductibles gaulois (pda 7.5%).

De son côté France 3 nous proposait la rediffusion du final de la mini-série « Noces Rouges ». Verdict : 1.37 million de personnes pour une part d’audience moyenne de 7% sur l’ensemble du public.

Quant au divertissement de France 2 « Le Festival des Festivals », c’est une FLOP. Il n’a réuni que 1.13 million de mélomanes (pda 6.8%)

