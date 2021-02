4.5 ( 14 )



Philippe Bas annonce la fin de « Profilage » ? Encore une mauvaise nouvelle pour les fans. Après Alice Nevers, voilà qu’une autre série phare de TF1 s’apprête à tirer sa révérence. Ce matin, sur les réseaux sociaux, Philippe Bas a annoncé la fin d’une belle aventure.



Faut-il comprendre que la série « Profilage » va définitivement s’arrêter ?

Philippe Bas annonce la fin de « Profilage »?

« La page s’est tournée. C’était une très belle aventure qui m’a apporté bien plus que je ne l’aurais imaginé. Merci, merci, merci… À vous, à toutes les équipes, et à toutes celles et ceux qui ont fait cette aventure. À très vite. #Profilage » a écrit l’acteur sur ses différents comptes des réseaux sociaux.



La page s’est tournée. C’était une très belle aventure qui m’a apporté bien plus que je ne l’aurais imaginé. Merci, merci, merci… À vous, à toutes les équipes, et à toutes celles et ceux qui ont fait cette aventure. À très vite. ❤️ #Profilage pic.twitter.com/oytOE9iVpl — Philippe Bas (@PhilippeBas) February 14, 2021

Si les plus optimistes pensent que l’acteur n’évoque en fait que la fin du tournage de la saison 11 qui a été officiellement commandée par TF1, ils sont déjà nombreux à penser que la page « Profilage » est définitivement tournée.

Et vous, vous pensez quoi de ce message ?

