« Sam » saison 5 : c’est confirmé ! (+ bilan d’audience)

« Sam » saison 5 : c’est confirmé et officiel ! Alors que la saison 4 s’est achevée il y a un peu plus d’une semaine maintenant, TF1 a confirmé aujourd’hui qu’une saison 5 verrait bien le jour. L’occasion également de tirer le bilan de la précédente.



« Sam » : bilan d’audiences saison 4

Et l’heure du bilan a donc sonné pour la série portée par Natacha Lindinger, Fred Testot, Fanny Gilles, Charlotte Gaccio ou bien encore Issa Doumbia.

Et ce bilan est plus que satisfaisant. En moyenne, audience à J+7 comptabilisée, chaque épisode a réuni 4.3 millions de fidèles dont 600.000 vues supplémentaires en replay.



Du côté des parts de marché, c’est auprès du public jeune et féminin que la série a le plus cartonné avec 27% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 32% auprès des 15-24 ans

« Sam » saison 5 : c’est confirmé !

Et c’est à l’occasion de ce bref bilan d’audience que la chaîne a officialisé la saison 5. « La série est actuellement en développement pour une saison 5 » a écrit le service de presse de la chaîne.

Une info qui est tout sauf un scoop puisque plusieurs sites médias s’en étaient fait l’écho ces dernières semaines. Il convenait donc d’en attendre la confirmation officielle.

À quoi s’attendre dans cette saison 5…

S’il est bien sûr un peu prématuré de dévoiler le futur de Sam, surtout que l’écriture est toujours en cours, on apprend un peu plus sur le site de la production.

Sur Authentic Prod.fr, on peut ainsi lire : « Sam goute enfin à l’ivresse de la vie à deux avec Antoine, son grand amour. Mais le bonheur est de courte durée. Entre l’arrivée soudaine du père qu’elle n’a jamais connu, et ses déboires avec la justice, notre prof préférée nage en pleine confusion. Sam, qui ne fait rien comme tout le monde, va devoir se remettre en cause et faire face à ses responsabilités pour rétablir un semblant d’équilibre dans sa vie »

Alors, avez-vous hâte de retrouver Sam au début de 2021 ?

