Final de « Sam » : y aura-t-il une saison 9 pour la série de TF1 ?

C’est ce soir que TF1 a achevé la diffusion de la saison 8 inédite de la série Sam. Une saison marquée par l’arrivée de Jade, la nièce de Sam, et le rachat de l’école.





Vous aimez « Sam » et vous vous demandez si la série aura droit à une saison 9?







Sachez que l’on n’a pas encore la réponse. La chaîne n’a pas encore décidé s’il y aurait une nouvelle saison de la série portée par Hélène de Fougerolles aux côtés de Fred Testot, Chantal Ladesou et Thierry Neuvic. TF1 va prendre une décision prochainement en regardant le bilan des audiences de la saison mais si on regarde les chiffres, il faut reconnaitre qu’il y a peu de chance que la série revienne l’an prochain !

Des audiences en chute libre

Rappelons que chaque lundi, la saison 8 de « Sam » a réuni moins de 3 millions de téléspectateurs en moyenne (2,97 millions le premier lundi, et seulement 2,35 millions pour le second). C’est encore en baisse par rapport à la saison précédente et la série est aussi en recul sur cibles, ce qui ne présage rien de bon pour une éventuelle nouvelle saison.



