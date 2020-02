Demain nous appartient spoiler : les Daunier quittent Sète (VIDEO)

ANNONCES





Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Aurore et ses collègues de la police ont maintenant la certitude que c’est la famille Daunier qui est visée par les attaques de ces dernières semaines dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Alors dans quelques jours, une mesure radicale va être prise pour les protéger…

En effet, toute la famille d’Aurore va devoir quitter Sète pour vivre dans un appartement gardé secret et placé sous surveillance policière.



Aurore a découvert que le tueur de Sète voulait s’en prendre à sa famille. La décision a été prise avec son équipe de la police de les exfiltrer de la ville. William et les filles sont désormais dans un appartement dont l’adresse est secrète et gardé par des membres de la police. Alors qu’ils commencent à trouver le temps long, William, Sofia et Manon reçoivent la visite d’Aurore. Une bulle d’air frai pour toute la famille en ces temps compliqués ! Aurore ne va pas traîner pour retrouver au plus vite la trace de celui qui en veut à sa famille…

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler la famille Daunier quitte Sète

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

