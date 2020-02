Plus belle la vie en avance : bientôt un mariage au Mistral ! (vidéo PBLV épisode n°3995)

ANNONCES





La Saint-Valentin se prépare au Mistral ! En effet, vendredi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », c’est la fête des amoureux et deux mistraliens vous réservent un joli moment d’émotion…

Francesco, qui a fait sa demande en mariage à Estelle l’été dernier, lui offre enfin sa bague de fiançailles !



Francesco précise à sa future femme que si elle ne lui plait pas, il peut la changer. Mais Estelle adore sa bague et est plus heureuse que jamais !

Ne reste plus qu’au couple à fixer la date du mariage et commencer les préparatifs pour le jour J…



Rappelons que Francesco et Estelle sont en couple depuis avril 2019, soit il y a moins d’un an. Ils ont déjà traversé pas mal d’épreuves, dont le traumatisme du passé d’Estelle et le trafic de drogue qu’on les a forcés à faire. Estelle a fini par fermer son salon d’esthétique tandis que Francesco a toujours son food-truck.

Un extrait de l’épisode de PBLV de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3995 du 14 février 2020

