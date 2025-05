« Sam » du 12 mai 2025 : le final de la saison 8 ce soir sur TF1

Publicité





« Sam » au programme TV du 12 mai 2025. Ce soir sur TF1, c’est le final de la saison 8 de la série « Sam ». Au programme, les deux derniers épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.







« Sam » du 12 mai 2025 : les derniers épisodes de la saison 8

Episode 5 « Léo et Killian » : L’assistante sociale finit par découvrir que Sam a menti et que Jade a abandonné l’école, incapable de supporter les moqueries de certains camarades. Menacée de perdre définitivement la garde de sa cousine, Sam mène un combat sur tous les fronts : pour ramener Jade auprès d’elle et pour sauver l’école. Elle parvient à rallier les habitants du village, qu’elle convainc de s’unir pour racheter l’établissement sans en informer Maxime.

Episode 6 « Andréa » : Depuis l’accident de Maxime, Sam est minée par la culpabilité. La situation se complique davantage lorsqu’elle apprend que ses mensonges pourraient lui coûter la garde de Jade, après les révélations de l’assistante sociale. Pourtant, elle refuse d’abandonner. Déterminée à se racheter, elle se rapproche de Laurent et, dans un geste impulsif, prend la tête de l’école, bien décidée à prouver qu’elle peut changer.



Présentation de la saison 8

Sam tente de tourner la page de ses anciennes habitudes. Fini les aventures d’un soir : elle prône désormais l’abstinence — du moins, elle fait de son mieux. Mais ce n’est pas tout. L’enseignante la plus décalée du PAF se lance dans une bataille juridique pour obtenir la garde de Jade, sa jeune cousine Asperger récemment devenue orpheline. Entre demande de divorce, colocation chaotique et enchaînement de mensonges, le chemin vers la stabilité est semé d’obstacles. Déterminée à prouver qu’elle peut offrir un foyer équilibré, Sam entame un parcours de reconstruction aussi bouleversant que drôle.

Casting

Avec : Hélène de Fougerolles (Sam), Fred Testot (Xavier), Chantal Ladesou (Anne-Marie), Amaury de Crayencour (Maxime), Thierry Neuvic (Laurent), Charlotte Gaccio (Aurélie), Fanny Gilles (Véronique), Noom Diawara (Damien), Léa Wiazemsky (Mme Ribeiro), Bonnie Chagneau Ravoire (Jade), etc.