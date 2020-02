« Secrets d’histoire » du 10 février 2020 : ce soir sur France 3, Le Prince Philip au service de Sa Majesté(vidéo)

ANNONCES





« Secrets d’histoire » du 10 février 2020. Ce soir vous avez rendez-vous avec votre magazine « Secrets d’histoire ». Cette semaine Stéphane Bern nous invite à percer les mystères du plus célèbre des princes consorts, le Prince Philip



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, en replay et streaming vidéo sur France.TV.

« Secrets d’histoire » du 10 février 2020 : sommaire et présentation

Voilà plus de soixante-dix ans que le prince Philip, duc d’Édimbourg, figure familière mais méconnue, se tient dans l’ombre de la monarque la plus célèbre au monde : Elizabeth II d’Angleterre.



Dans ce numéro exceptionnel et inédit, Stéphane Bern vous emmène sur les traces de cet éternel second. Depuis sa naissance en 1921 en Grèce et son enfance tumultueuse, jalonnée par les drames, jusqu’à l’exil en France, en Allemagne puis en Angleterre… Là où, à 18 ans à peine, il rencontre le grand amour de sa vie… Philip est téméraire, courageux, solide. Mais, face au poids de la monarchie, peu après le couronnement de son épouse en 1953, il va devoir déployer des trésors de courage pour se donner une place…

Nous verrons comment il a réussi à imposer sa vision de la monarchie, et ses combats pour la planète ou encore pour l’épanouissement de la jeunesse. Dans le grand théâtre de la monarchie, Philip détonne avec son style, ses gaffes politiquement incorrectes, son humour tout britannique et aussi ses coups de sang ! Voilà un prince qui sait ce qu’il veut : assurer coûte que coûte la pérennité de la couronne. Des concessions, il lui faut en faire de nombreuses. La place du second n’est pas aisée, mais il comprend qu’elle est primordiale. Il est l’éternel phare de la « firme », comme on appelle la famille royale, affirmant non sans humour vivre « au-dessus de la boutique », soutien indéfectible de la reine, et grand-père attentionné… Tantôt conseiller matrimonial entre Charles et Diana, tantôt conseiller de l’ombre pour la souveraine, le prince Philip est bien l’autre héros de la monarchie. À presque 100 ans, il est toujours là, en coulisses…

Secrets d’Histoire vous emmène sur les traces de cette destinée hors norme. Au Royaume-Uni, de Clarence House à Buckingham Palace en passant par Windsor, les demeures royales ; de l’île de Malte, témoignage exclusif des premières années d’amour entre la reine Elizabeth II et son prince charmant, en passant par le mythique yacht Britannia, luxueuse ambassade flottante et décor de nombreuses intrigues royales, jusqu’à l’Allemagne et les sublimes rives du lac de Constance, mais aussi aux confins de l’Empire britannique et l’archipel du Vanuatu, partez avec Stéphane Bern pour un voyage surprenant, déroutant, digne d’une intrigue de série à succès.

Secrets d’Histoire vous ouvre les portes d’un autre monde. Dans les coulisses du plus mythique des couples princiers, à la rencontre d’un homme qui bouscule toutes les idées reçues sur la royauté, le prince Philip, depuis plus de soixante-dix ans, au service de Sa Majesté…

Et avec la participation de…

👑 Isabelle Rivère, journaliste

👑 Philip Turle, journaliste

👑 Philippe Delorme, historien

👑 Philip Eade, biographe

Voici la bande-annonce de ce numéro inédit de « Secrets d’histoire »

