« New Amsterdam » du 5 février 2020 : ce soir derniers épisodes de la saison 2…. (vidéo)

« New Amsterdam » du 5 février 2020. Mauvaise nouvelle pour les fans de « New Amsterdam » . Ce soir TF1 interrompt en effet la diffusion de la saison 2. Au programme ce soir les épisodes « Passé sous silence », « Comment te dire adieu » et « Case prison ».

Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



« New Amsterdam » du 5 février 2020 : vos épisodes

« Passé sous silence » : Sharpe découvre que la paralysie d’une patiente n’est pas due à une tumeur, mais à une erreur médicale. La malade souhaite entamer une procédure en justice. Bloom apprend qu’elle va devoir prendre des antidouleur et s’inquiète à cause de son addiction aux médicaments.



« Comment te dire adieu » : Sharpe s’attire des ennuis en voulant aider un patient. Max a de plus en plus de mal à gérer son deuil. Bloom fait un grand pas vers la guérison…

« Case prison » : Un détenu dont l’hospitalisation aurait pû être empêchée par un suivi plus complet arrive à New Amsterdam. Max, Sharpe et Iggy décident d’offrir des consultations dans l’enceinte de la prison. Bloom fait face à son addiction.

Découvrez la bande-annonce vidéo…

À quand la suite de la saison 2

On ne connaît pas encore la date de diffusion des derniers épisodes de cette saison 2.

La semaine prochaine

La semaine prochaine c’est la série « Emergence » qui prendra le relais chaque mercredi soir sur TF1. Découvrez-en sa présentation ICI.

