Un si grand soleil en avance : Sylvain vient voir Virgile (résumé + vidéo épisode n°395 du 28 février 2020)

Au lendemain de l’enterrement de sa fille, Léa, Virgile est dévasté ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Alors quand Sylvain vient le voir, ses mots sont très durs…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 395

Sylvain vient voir Virgile chez lui. Il lui explique à quel point sa famille est bouleversée par ce qui est arrivé à Léa… Virgile lui répond qu’il est venu par peur qu’il porte plainte contre lui ! Sylvain lui explique que non, il est venu parce qu’Antonin va mal et qu’il pense qu’il lui en veut.

Mais Virgile n’est pas réconfortant, il affirme qu’Antonin est responsable de la mort de Léa ! Il assure à Sylvain que Léa ne voulait pas retourner à l’escape game mais qu’Antonin a insisté et que c’est à cause de lui qu’elle est morte… Virgile finit par mettre Sylvain dehors !



Et tandis qu’Hugues semble confiant pour son avenir, Johanna commence à avoir d’affreux soupçons. De son côté, Elisabeth supporte mal qu’on se mêle de ses affaires.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 28 février

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

