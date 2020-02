« The Voice » vidéo saison 9 : découvrez LudySoa & Nathan, un duo pas comme les autres

5 ( 5 )



« The Voice » vidéo saison 9. Prêts pour les dernières auditions à l’aveugle de la saison 9 de « The Voice » ? Si oui, rendez-vous demain, samedi 29 février 2020, dès 21h05 sur TF1 et bien sûr comme toujours en streaming vidéo et replay sur MYTF1.



Et parmi les talents que vous allez découvrir, il y aura un duo pas comme les autres : LudySoa & Nathan.

« The Voice » vidéo saison 9 : LudySoa & Nathan

Âgés de 20 et 17 ans, ils sont frère et soeur et se présentent comme des toulousains/bretons/malgaches. Unis comme les deux doigts de la main, ils ne se quittent jamais ou presque. Très fusionnels, ils ont toujours chanté ensemble et forment un duo aussi atypique que talentueux. Un talent qui n’échappera d’ailleurs pas à nos coachs comme vous allez pouvoir le constater sur la vidéo proposée par la production sur les réseaux sociaux. Au moins l’un de nos 4 coachs va se retourner. Et il s’agit d’Amel Bent. Sera t-elle suivie par ses petits camarades de jeu ?



Nous vous proposons maintenant de les découvrir via ces quelques images : portrait et petit extrait de leur prestation.

Pour en voir un peu plus, rendez-vous ce samedi 29 février 2020 dès 21h05 sur TF1 pour la dernière soirée des auditions à l’aveugle de cette saison, les battles prenant le relais dès la semaine suivante.

