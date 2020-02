Un si grand soleil : Karel retrouvé mort, Eve se remet avec Virgile, ce qui vous attend jeudi 6 février (épisode n°379)

ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – Demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil », préparez-vous à sortir les mouchoirs ! En effet, l’épisode 379 du jeudi 6 février, s’annonce bien triste puisque Karel va être retrouvé mort…

Après sa rupture avec Manon, Karel vient voir sa soeur, Romane. Il lui reproche d’être la cause de leur séparation et Romane lui répond simplement qu’il devrait moins se prendre la tête avec Lecharme et Manon…



ANNONCES





Après avoir vu Romane, Karel est introuvable et injoignable… Manon n’est pas bien et a un mauvais pressentiment. En fin de journée, elle vient interroger Romane sur la disparition de Karel. Et c’est là que la police débarque pour leur annoncer la mort de Karel, retrouvé dans squat à quelques centaines de mètres de chez eux !

C’est sous le choc que Manon se rend avec Romane à la morgue pour identifier le corps. Il s’agit bien de Karel, elles sont effondrées.



ANNONCES





De son côté, Léa passe la soirée et la nuit chez Antonin. Virgile en profite alors pour inviter Eve à dîner. Cette dernière retombe sous son charme et ils passent finalement la nuit ensemble…

4.91 / 5 ( 33 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES