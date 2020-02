Un si grand soleil : les soupçons de Johanna, Hugues manipulateur, ce qui vous attend vendredi 28 février (épisode n°395 en avance)

5 ( 3 )

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Rien ne va plus pour Antonin et sa famille cette semaine dans votre série « Un si grand soleil »… En effet, dans l’épisode 395 du vendredi 28 février, Antonin culpabilise pour la mort de Léa tandis que ses parents ont tout perdu avec l’incendie de l’escape game.

Ils ne savent pas comment ils vont rebondir mais ils font ce qu’ils peuvent pour être là pour leur fils.



Et Antonin doit justement reprendre le lycée, où tu lui rappelles Léa. Il pleure et ses amis sont là pour lui. Ils pensent organiser un hommage pour Léa.

De son côté, Hugues fait un cadeau à Maryline et lui annonce qu’il quitte la coloc pour s’installer avec Elisabeth. Mais en réalité, ils n’en ont même pas parlé ! Hugues manipule Elisabeth en lui faisant croire qu’il est contraint de trouver un nouvel appartement… Elisabeth finit ainsi par lui proposer de venir vivre avec elle !



Mais Guilhem n’est pas dupe et interroge Laetitia au sujet de Hugues… Il comprend qu’elle a peur de lui et met une nouvelle fois en garde Elisabeth, qui ne voit rien venir.

Christophe va voir Johanna et Ludo pour leur dire qu’il est désolé pour le bébé et apporter des fleurs… Ca attire l’attention de Johanna, qui repense au cadre cassé retrouvé dans l’appartement. Elle pense qu’il s’est introduit chez eux et se demande même si ce n’est pas lui qui a mis le feu à l’escape game !…

