Un si grand soleil : Manu ne croit pas au suicide, Enric encore accusé, ce qui vous attend lundi 10 février (épisode n°381 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Alors que la police a fait le lien entre le meurtre de Lecharme et la mort de Karel, l’épisode 381 du lundi 10 février s’annonce mouvementé…

En effet, Manu ne croit pas au suicide de Karel même si Romane insiste sur le fait qu’il était déprimé et avait des idées noires.



Ils montrent à Romane et Manon la photo de Karel en larmes à l’enterrement du veilleur de nuit mais elles continuent de cacher la vérité… Le père de Karel et Romane arrive à Montpellier et craque dans les bras de sa fille.

Et un témoin pour le moins inattendu débarque au commissariat et identifie la voiture d’Enric comme étant celle qui roulait très vite près du zoo le soir du drame ! Enric est donc encore accusé du meurtre de Lecharme et se retrouve dans de sales draps avec ce témoignage.



De son côté, Virgile programme un week-end en amoureux avec Eve. Mais ses plans sont contrariés par le retard de l’ouverture de l’escape game, qui va tomber pile ce week-end là. Et Léa et Sofia ont compris qu’il cachait s’être remis en couple avec Eve. Elles sont heureuses pour eux.

