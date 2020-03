3 choses à savoir sur « Geostorm », le film proposé par TF1 ce soir

5 ( 4 )

« Geostorm » est un film de Dean Devlin avec Gerard Butler, Jim Sturgess et Abbie Cornish. Et il est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur TF1 dès 21h05. Regardez le également en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct.



« Geostorm » : histoire, synopsis

Grâce à une coopération mondiale, un réseau de satellites ultra sophistiqué régule désormais le climat, garantissant la sécurité des populations. Pourtant, ce système n’est pas infaillible. Lorsque le système se dérègle, la terre est menacée par une géotempête qui pourrait tout ravager sur son passage…

3 choses à savoir sur le film

– L’idée sur la machine contrôlant le climat est venue à Dean Devlin (le réalisateur) par sa fille de six ans qui l’a interrogé sur le phénomène du changement climatique. (source Allo-Ciné)



– Le personnage de Jake Lawson (Gerard Butler, ndrl) est inspiré de l’astronaute Mike Massimo.

– Au départ le film devait sortir en 2014. Ce n’est qu’en 2017 qu’il débarquera finalement au cinéma

« Geostorm » : la bande-annonce officielle du film

Voici la bande-annonce officielle de votre film

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir sur TF1 et MYTF1 à partir de 21h05. Bon film à tous !

