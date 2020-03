« Allez viens, je t’emmène… dans les années 70 ! » : les invités de Laury Thilleman ce soir sur France 3

5 ( 6 )



« Allez viens, je t’emmène… dans les années 70 ! », voilà le titre de l’émission que vous propose de découvrir ce soir France 3. Une soirée placée sous le signe de la nostalgie, des rires et de la musique. Une immersion pour les téléspectateurs et les invités dans les années de liberté, d’insouciance, et de fête. Et c’est la superbe Laury Thilleman qui en assurera la présentation.



« Allez viens, je t’emmène… dans les années 70 ! » : présentation

Chanteurs, humoristes, personnalités médiatiques, tous racontent leurs années 70 mais pas seulement, ils sont aussi réunis pour les revivre, et les faire vivre, à ceux qui ne les ont pas connues. Un partage de rêves et de souvenirs entre génération d’artistes phares de ces belles années et des artistes d’aujourd’hui.

Une plateforme fait apparaître de nombreux décors inédits emblématiques de cette décennie. Tous les artistes se prêtent au jeu des tableaux pour de petites saynètes d’époque avec des figurants en costume, des danseurs et un orchestre en live.

Un fois en immersion dans le décor, ils rejouent ensemble les plus belles chansons et des reprises inédites avec Gad Elmaleh et Michel Jonasz, les Kids United… et les sketchs les plus drôle des années 70, comme le cultisme « Parole et parole » avec Anne Roumanoff et Vincent Niclo, « La drague » avec Laury Thilleman et Jeanfi Jansens, ou encore Julie Zenatti, Tom Leeb et Gérard Lenorman avec les fameuses chansons au téléphone et beaucoup d’autres surprises.



Les invités

Ont répondu à l’appel : Serge Lama, Gad Elmaleh, Michel Jonasz, Vincent Niclo, Anne Roumanoff, Daniela Lumbroso, la troupe du Paradis Latin, Les Kids United, Tom Leeb, Jeanfi Janssens, Daniel Guichard, Julie Zenatti, Régine, Enrico Macias, Jeane Manson, Christel Chollet, Gérard Lenorman et Jonathan Dassin.

Vidéo bande-annonce

Place maintenant aux images et à un petit moment d’émotion…

Nous aussi, « On t'aime à la folie » @SergeLama ! ❤ « Allez viens, je t'emmène… dans les années 70 ! », c'est ce soir à 21.05 ! pic.twitter.com/UTAFHK551W — France 3 (@France3tv) March 27, 2020

Des surprises, des chansons, de l’humour… Allez viens, je t’emmène… dans les années 70 ! C’est ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV

