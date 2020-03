Plus belle la vie : ce soir, Ghika cache quelque chose (résumé + vidéo de l’épisode 4025 PBLV du 27 mars 2020)

4.7 ( 13 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4025 du vendredi 27 mars 2020 – Gabriel va faire une découverte ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, il ne trouve pas les résultats d’analyses de Jeanne mais en cherchant, Ghika débarque et essaie de le dissuader… Mais Gabriel trouve les échantillons, qui n’ont pas été transmis au labo ! Ca semble déranger Ghika, qui insiste pour les amener lui-même…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4025

Luna évite Andrès, ce qui le rend fou d’inquiétude. De son côté, Pavel pousse Samir à faire pression sur Boher. Mirta modère l’élan amoureux de Roland, elle ne veut pas se remettre avec lui. Au bar de Mistral, Mirta et Roland s’inquiètent de la violence post-traumatique de Thomas qui s’en prend à Frémont. Irina explique à Boher la puissance de Pavel et de quoi il est capable. Boher reçoit une menace mais ne dit rien à Irina. En revanche il met Samia au courant pour qu’elle prenne ses précautions…

Léa insiste pour que Baptiste donne un peu de répondant à la veuve Danon pour obtenir des informations. De son côté, Vitreuil accueille Jeanne chez elle. Riva, voulant savoir pourquoi elle est dans le coma, découvre que les analyses de Jeanne n’ont jamais été envoyées au laboratoire…



Préoccupée par Jeanne, Mila se soucie peu de son avenir. Mouss, sur son petit nuage après son baiser, ose rappeler Mila…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4025 du 27 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

