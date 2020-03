Christophe Beaugrand en quotidienne sur LCI dès le lundi 30 mars

4.4 ( 7 )



Du lundi 30 mars au vendredi 17 avril, Christophe Beaugrand sera aux manettes de l’émission quotidienne « LCI VOUS DONNE LA PAROLE », l’émission témoignages de LCI impulsée par Audrey CRESPO-MARA pour accompagner les téléspectateurs pendant la crise du coronavirus.

Informer les téléspectateurs sur l’évolution de la crise, apporter des réponses et des solutions pratiques au confinement, mettre la lumière sur les initiatives solidaires sur le terrain mais aussi sur les réseaux sociaux, l’émission « LCI VOUS DONNE LA PAROLE » a pour objectif d’accompagner les téléspectateurs jour après jour dans cette crise sans précédent, avec sérieux et bonne humeur.



Pendant 3 heures, de 9h00 à 12h00, Christophe BEAUGRAND accompagné du Docteur Gérald Kierzek, du psychanalyste-psychiatre Serge Hefez ainsi que des chroniqueurs LCI, Thierry Moreau et Monia Kashmire, recueillera les témoignages et parfois les coups de gueule de ceux et celles qui souhaitent prendre la parole sur cette situation inédite.

Anonymes, personnes confinées mais aussi experts santé, personnel soignant sur le terrain, sont autant de voix qui prendront la parole en direct sur LCI pour décrire leur quotidien.



L’équipe répondra à toutes les questions qui seront posées par les téléspectateurs via le numéro d’appel dédié 01 41 41 10 20, par sms et sur les réseaux sociaux.

« LCI VOUS DONNE LA PAROLE » présentée par Christophe BEAUGRAND

Du lundi 30 mars au vendredi 17 avril De 9h00 à 12h00 sur LCI, canal 26

