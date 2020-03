Arthur relève un défi : il se rasera le crâne s’il atteint 1 million de followers sur Instagram !

5 ( 5 )



ANNONCES





Arthur est chaque jour en direct sur Facebook, Instagram et YouTube à 16h30 avec son émission, « Show must go home ». Une émission qu’il anime de chez lui depuis le début du confinement du coronavirus et qu’il continuera chaque jour jusqu’à ce que l’on puisse à nouveau sortir !

Aujourd’hui, Arthur recevait, comme chaque jour, trois invités. Parmi eux, l’humoriste Artus, qui lui a lancé un défi.



ANNONCES





Si le compte Instagram d’Arthur atteint le million de followers d’ici vendredi à 17h, l’animateur a promis qu’il se raserait le crâne !

Actuellement, son compte comptabilise 681.000 abonnés. Il lui faudrait donc plus de 300.000 supplémentaires en 4 jours pour que l’on puisse le voir relever ce défi.



ANNONCES





Pour suivre Arthur et tenter de lui faire atteindre le million de followers, c’est ici que ça se passe. Et rendez-vous vendredi en direct dans « Show must go home » pour faire le point et voir si Arthur se rasera le crâne !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES