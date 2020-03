Soirée spéciale « Balance ton post » ce 31 mars à la place du film « Ce que veulent les femmes » sur C8

5 ( 8 )



ANNONCES





Soirée spéciale « Balance ton post » en ce mardi 31 mars 2020 sur C8. En ce dernier jour du mois de Mars, C8 devait rediffuser le film « Ce que veulent les femmes » de Nancy Meyers. Oui mais l’actualité liée à la crise sanitaire du coronavirus Covid-19 a encore changé la donne. En lieu et place du film, une soirée spéciale « Balance ton post » consacrée à la pandémie responsable aujourd’hui du confinement de plus de la moitié de la planète.



ANNONCES





Soirée spéciale « Balance ton post » ce 31 mars sur C8

Cette soirée sera divisée en deux parties. Un documentaire pour commencer « BTP LE DOC : Didier Raoult et la chloroquine peuvent-ils sauver le monde ? » dès 21h10. Il sera suivi d’un débat en direct animé par Cyril Hanouna.

« BTP LE DOC : Didier Raoult et la chloroquine peuvent-ils sauver le monde ? »



ANNONCES





Depuis le 25 février et la publication de sa vidéo intitulée « Coronavirus : vers une sortie de crise ? », on ne parle que de lui : Didier Raoult. Ce microbiologiste Français de 68 ans basé à Marseille aurait trouvé un traitement miracle contre le coronavirus qui fait des ravages dans le monde entier : la chloroquine. Plusieurs essais cliniques semblent encourageants, mais les thèses de Didier Raoult sont loin de faire l’unanimité… De nombreux scientifiques et médecins critiquent ses méthodes et affirment qu’il n’existe pas de preuve de l’efficacité de ce traitement. Nous avons décidé d’enquêter sur le professeur Didier Raoult, éminent scientifique, mais aussi personnage atypique et provocateur. Durant notre enquête, nous avons retrouvé un extrait datant de 2015 dans lequel le Professeur Raoult évoquait à la radio un virus qui ferait de nombreux morts en Chine et qui d’un coup ferait paniquer la planète entière. Le Professeur Raoult avait-il envisagé le Coronavirus avant tout le monde ? Qui est-il ? Comment aurait-il trouvé le remède miracle contre le Covid-19 ? Pourquoi est-il tant critiqué ? Qui sont ses détracteurs ? La chloroquine peut-elle être efficace ? En cette période de guerre, Didier Raoult est-il l’homme de la situation ?

Avec les intervenants suivants :

Pr Philippe Juvin (Chef du service des urgences Hôpital Européen Georges Pompidou (APHP)),

Dr Gérald Kierzek (Urgentiste, Auteur de « Coronavirus : Comment se protéger ? »),

Dr Martine Perez (Médecin et journaliste médicale),

Dr Marcel Ichou (Médecin Généraliste),

Dr Jean-Michel Cohen (Médecin),

Dr Jean-Paul Hamon (Président de la Fédération des médecins de France),

Philippe Douste-Blazy (Médecin, Ancien ministre de la santé),

Gilles Bonnefond (Président de l’union syndicale des pharmaciens d’officine),

Hervé Vaudoit (Journaliste et auteur d’un livre sur l’IHU Méditerranée Infection),

Dr Laurent Alexandre (Chirurgien et auteur),

Serge Benichou (Fondateur de la page de soutien « Didier Raoult Vs Coronavirus »),

François Durpaire (Historien spécialiste des Etats-Unis et sociologue),

Jean-Marie Bigard (Humoriste et soutien de Didier Raoult),

Joachim Son-Forget (Radiologue).



ANNONCES





Et juste après, débat « Balance ton post » en direct

Juste après Cyril Hanouna, ses éditorialistes Laurence Sailliet, Éric Naulleau, Jimmy Mohamed, Karim Zéribi et ses invités tâcheront de répondre ensemble aux interrogations des Français soulevés par le professeur Didier Raoult et la chloroquine. Spécialistes, éditorialistes, Français, tous ont leur avis, et le débat sera animé.

Une grande soirée à suivre également dès 21h10 en streaming vidéo puis replay sur la page dédiée du site/et ou de l’application MYCANAL.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES