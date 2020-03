Coronavirus : doit-on s’inquiéter pour la Reine Elisabeth II ?

4.8 ( 6 )



Doit-on s’inquiéter pour la Reine Elisabeth II ? C’est la question que de nombreux britanniques se posent aujourd’hui après les révélations d’un célèbre tabloïd. Selon « The Sun » l’un de ses plus proches valets aurait en effet été contaminé par ce virus qui fait aujourd’hui trembler le monde entier.



Un valet particulièrement proche de la Reine puisqu’il avait notamment pour mission de lui apporter quotidiennement ses repas, son courrier mais aussi de promener ses chiens. Aujourd’hui il a été renvoyé chez lui et placé en isolement.

Il n’en fallait pas moins pour inquiéter tous les sujets de sa Majesté d’autant que c’est le 3ème cas officiellement reconnu au sein de la monarchie britannique.

Reine Elisabeth II : deux autres cas dans son entourage

La semaine dernière c’est un employé du Palais de Buckingham qui a été testé positif alors que la Reine s’y trouvait encore. Depuis elle a élu résidence au sein du Château de Windsor avec son époux, le Prince Philip.



Quelques jours plus tôt on apprenait, via un communique de la Clarence House, que le Prince Charles (son fils aîné, ndrl) était lui aussi infecté par le virus.

A cela s’ajoute sa récente entrevue avec le premier ministre Boris Johnson qui, vous le savez peut-être, a également été diagnostiqué positif juste avant le week-end.

Bref, et pour certains, il y a eu un peu de trop de malades dans l’entourage de la Reine âgée tout de même de 93 ans.

Une situation qui inquiète beaucoup puisqu’une source proche de la famille royale a déclaré au tabloïd : « Tout le monde est terrifié, pas seulement pour lui-même mais aussi pour la reine et le duc (…) Tout le monde se demande qui sera le prochain ou la prochaine ? (…) Il y a un sentiment de malaise à propos de ce qui pourrait arriver, combien de temps cela pourrait durer et ce qu’il conviendrait de faire si l’un des membres de la famille royale venait à décéder ».

Alors la Reine Elisabeth II est-elle danger ou va t-elle encore nous prouver qu’elle est bien plus résistante qu’on ne l’imagine ?

