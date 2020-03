Plus belle la vie : ce soir, la quarantaine débute (résumé + vidéo de l’épisode 4015 PBLV du 13 mars 2020)

5 ( 2 )



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4015 du vendredi 13 mars 2020 – Ce soir, la quarantaine débute à l’hôpital dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, Jeanne arrive sur les lieux et découvre qu’un policier fait barrage, elle n’a plus le droit de rentrer alors que Mila est de l’autre côté de la porte !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4015

A l’hôpital, l’hypothèse d’un cas de SRAS est de plus en plus plausible. Fabrice Merval décède. La préfecture déclare le service des urgences de Marseille-Est en quarantaine. Désormais, plus personne ne peut entrer ou sortir de l’hôpital. Patrick est accablé car Babeth et Léa gèrent la crise de l’intérieur. Emilie et Mila y sont aussi. Jeanne ne parvient pas à rejoindre Mila dans le périmètre de quarantaine. De leur côté, Alexandra et Léa trouvent une complicité, teintée de troubles…

Franck n’en finit pas de galérer pour reconquérir l’amour de son fils. Il lui propose même de sécher l’école pour faire du karting. Mais Noé lui explique qu’il aurait préféré ne pas être abandonné pendant tout ce temps. Franck se rend aussi compte qu’il a perdu l’amitié de Rochat…



ANNONCES





Ariane se crispe quand Melmont lui donne la clé de son appartement. Entre foncer et temporiser le cœur d’Ariane balance…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4015 du 13 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

LIENS SPONSORISES