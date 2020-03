Audiences tv prime 6 mars : carton pour le concert 2020 des Enfoirés

4.5 ( 10 )



Sans surprise, encore un carton d’audience pour le concert des Enfoirés diffusé ce vendredi soir sur TF1. Le spectacle « 2020 LE PARI(S) DES ENFOIRES » proposé par Les Restos du Coeur, a rassemblé 9,5 millions de téléspectateurs et 42% de part de marché et un pic d’audience à 10,2 millions de téléspectateurs.

Ce grand spectacle musical a, une nouvelle fois, créé l’évènement et permet ainsi à TF1 de réaliser sa meilleure audience, et plus largement la meilleure audience de la télévision, depuis le début de l’année. En hausse de 600.000 téléspectateurs par rapport 2019.



Tous les publics étaient au rendez-vous avec :

– 57% de Pda sur les femmes de moins de 50 ans RdA

– 51% de Pda sur les individus 25/49 ans

– 56% de Pda sur les individus de 15 à 24 ans

– 63% de Pda sur les enfants de 4 à 14 ans



Le double CD et le DVD « 2020 LE PARI(S) DES ENFOIRES », avec l’intégralité du concert et de nombreux bonus, sont mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permettra à l’association de distribuer 17 repas. Ils comptent sur vous !

Audiences du vendredi 6 mars, autres chaînes

France 2 est 2ème des audiences avec une rediffusion de sa série française « Les petits meurtres d’Agatha Christie », qui a captivé 2,31 millions de téléspectateurs pour 10,1% de pda.

M6 complète le podium avec deux épisodes en rediffusion de la série « NCIS- Enquêtes spéciales », qui ont attiré 1,8 million de fans pour 8,2% de pda.

France 3 est la dernière chaîne au dessus du million ce vendredi soir avec son documentaire inédit « Imitateurs, des voix pas comme les autres », suivi par 1,25 million de personnes pour 5,6% de pda.

