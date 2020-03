« Cassandre » du 7 mars 2020 : ce soir l’épisode « Secret assassin » (vidéo)

4.3 ( 6 )



« Cassandre » du 7 mars 2020. La capitaine Cassandre est de retour ce soir sur France 3 pour un nouvel épisode inédit. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV pour l’épisode « Secret assassin »



« Cassandre » du 7 mars 2020 : épisode « Secret assassin »

Histoire, synopsis, résumé :

Cassandre enquête sur le meurtre de Lola Perrin, 25 ans, retrouvée morte dans un hangar à bateaux, crime commis au même endroit que celui d’Alice Bellanger, tuée dix ans plus tôt de la même manière. Son assassin, Victor Sénac, 28 ans, vient tout juste de sortir de prison après avoir purgé sa peine. Hasard ou récidive ?

Casting, personnage

Cet épisode est réalisé par Sylvie Ayme avec dans les rôles principaux :



Gwendoline Hamon (FLORENCE CASSANDRE)

Alexandre Varga (PASCAL ROCHE)

Dominique Pinon (JEAN-PAUL MARCHAND)

Jessy Ugolin (NICKI MALEVA)

Emilie Gavois Kahn (LA MAJOR)

Luca Malinowski (JULES)

Béatrice Agenin (EVELYNE ROCHE)

Avec, en guests : Anne Richard (Christine Bauer), Sophie Duez (Hélène Bellanger), Olivier Chantreau (Victor Sénac)

Notez qu’il sera suivi dès 22h35 de lépisode en rediffusion « L’école est finie ».

Vidéo

Découvrez le teaser vidéo de votre épisode de ce soir

🔍💃 Dans le travail comme en dehors, elle est irrésistible ! Retrouvez une nouvelle enquête inédite de #Cassandre, demain à 21.05 ! pic.twitter.com/1vKLf9OTFx — France 3 (@France3tv) March 6, 2020

Quelle audience ?

La semaine dernière, pour son grand retour, la série s’est contentée de la seconde place des audiences derrière « The Voice » avec 3,80 millions de téléspectateurs et 18.4% de part de marché. Plus ou moins bien ce soir ? Réponse demain matin avec les chiffres du sacro-saint audimat.

