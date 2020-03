Confiné, Michel Boujenah donne des nouvelles rassurantes (vidéo)

4.9 ( 7 )



ANNONCES





Michel Boujenah donne des nouvelles (vidéo). Ce week-end l’interview accordée par Michel Boujenah à la chaîne d’information i24News a provoqué une immense émotion. Pour ceux qui auraient loupé l’info, le comédien et humoriste a confié à la célèbre chaîne franco-israélienne qu’il était lui aussi frappé le Covid-19 et qu’il était actuellement confiné dans sa chambre.



ANNONCES





Si vous avez loupé l’info, et plutôt qu’un long résumé, nous vous proposons de (re)voir cette interview qui a énormément ému les internautes.

Sans surprise de très nombreux fans de l’acteur lui ont manifesté leur soutien s’inquiétant à juste titre de l’évolution de son état de santé.



ANNONCES





Michel Boujenah donne des nouvelles rassurantes (vidéo)

Face à une véritable avalanche de messages, tous plus bienveillants les uns que les autres, ce dernier a souhaité rassurer tout le monde. Il a profité des réseaux sociaux pour les rassurer.

« Je suis tellement touché par tous les messages que vous m’avez envoyé que je sais plus quoi dire pour vous remercier. Je vous embrasse tous, je suis en pleine forme, tout va bien, c’est passé. Je suis de tout coeur avec les professionnels de santé qu’il faut qu’on soutienne à mort et puis on reste chez nous, on se cherches des histoires drôles et quand on en trouve pas on se fait des chatouilles. Je vous embrasse très fort ».

Vous préférez les images ? Voici le message de Michel Boujenah en vidéo…

Alors que Michel Boujenah est atteint du COVID-19, l’acteur nous donne des nouvelles rassurantes, il va bien! L’acteur en profite pour nous livrer son conseil de confinement: “On reste chez nous, on se trouve des histoires drôles et quand on en trouve pas, on se chatouille!” pic.twitter.com/RKrnsMpi2k — 50'inside (@50inside) March 30, 2020

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES