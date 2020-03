Un si grand soleil déprogrammé : un bêtisier du tournage à découvrir (VIDEO)

4.6 ( 12 )



Déjà deux longues semaines que le feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » est déprogrammé pour cause d’épidémie de COVID-19. Alors histoire de patienter un peu jusqu’au retour à la normal de la diffusion, certainement fin avril/début mai, on vous propose aujourd’hui de découvrir un bêtisier des tournages de votre série. Une bonne occasion pour vous détendre et rire en cette période particulièrement anxiogène !

On retrouve notamment Julien et Elisabeth entrain de rire en plein tournage de l’une des scènes du réveillon de Noël.



Et on peut dire que ce réveillon a du être long à tourner tant les acteurs se sont pris des fous rires incontrôlables !

Ou encore un joli trou de mémoire qui a bien fait rire Johanna. Alex n’est pas le dernier non plus pour se prendre un fou rire en plein tournage, notamment face à Gary !



Vous découvrirez aussi un fou rire mémorable de Ludo au sujet de la bûche de Noël.

VIDEO le bêtisier du tournage de Un si grand soleil

