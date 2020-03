Coronavirus : Yann Barthès raccourcit Quotidien, qui change d’horaire

4.3 ( 12 )



Yann Barthès poursuit l’animation quotidienne de son émission de TMC « Quotidien » en plateau depuis le début du confinement, à l’inverse de Cyril Hanouna qui anime « Touche pas à mon poste » depuis son salon.

Mais à partir de ce mercredi, Yann Barthès va s’adapter et raccourcir la durée de « Quotidien ».



Ainsi, exit la première partie de l’émission quotidienne de TMC, supprimée jusqu’à nouvel ordre. Yann Barthès prendra ainsi l’antenne à partir de 20h15 et l’émission se terminera à 21h.

« Il s’agit de la dernière émission en format normal, à partir de demain on adapte les horaires d’ouverture. Le magasin ouvrira ses portes à 20h15. Donc on sera plus sur une ambiance 20h30-21h00, on aura donc mangé et on sera en pyjama ou nus pour certains » a annoncé Yann Barthès hier en fin d’émission.



Rendez-vous donc ce mercredi soir à 20h15 sur TMC.

