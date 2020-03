Plus belle la vie en avance : Luna va-t-elle quitter Andrès ? (vidéo PBLV épisode n°4028)

5 ( 4 )



Luna va-t-elle se décider à rompre avec Andrès mercredi prochain dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » ? Depuis hier soir lors du prime, Luna sait qu’Andrès n’est autre que le fameux Pavel que la police recherche depuis des années et qui n’hésite pas tuer des innocents à tour de bras..

Et pourtant dans une semaine, Luna est toujours en couple avec Andrès !



Andrès confie à Luna qu’il vient d’épargner un type qui va certainement le faire tomber… Il s’agit certainement de Jean-Paul, dont il vient au dernier moment de décider de ne plus faire enlever la petite Lucie… Luna lui demande s’il regrette son choix, Andrès lui répond que non et qu’il ne l’aurait pas fait pour quelqu’un d’autre qu’elle ! Et Luna embrasse Pavel passionnément…

Un extrait de l’épisode de PBLV de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4028 du 1er avril 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie en avance : Jean-Paul couvre Irina, Luna largue Andrès, Jeanne empoisonnée (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

