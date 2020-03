Demain nous appartient déprogrammé : les plus beaux couples 2020 de DNA (VIDEO)

4.7 ( 14 )



ANNONCES





Demain nous appartient vidéo DNA – Alors que la série de TF1 « Demain nous appartient » est déprogrammée depuis le début de la semaine et certainement jusqu’à la fin avril, Stars Actu a décidé de vous proposer chaque jour votre dose quotidienne de votre feuilleton favori avec une vidéo best-of !

Aujourd’hui, on commence avec une vidéo des plus belles histoires d’amour de l’année 2020.



ANNONCES





Cette année, Anna devrait revenir et pouvoir retrouver le beau Karim. Ces deux là s’aiment toujours et nous avaient offert des adieux déchirants en décembre dernier quand Anna décidait de partir en reportage plusieurs mois pour laisser Karim continuer de protéger Chemsea. Les retrouvailles seront-elles à la hauteur ? Seront-ils toujours autant amoureux après des mois passés l’un sans l’autre ?

Côté ados, Judith a craqué pour Souleymane et depuis ces deux là sont inséparables ! Un joli petit couple qui devrait perdurer et nous offrir de jolis moments de tendresse.



ANNONCES





Antoine et Rose se sont retrouvés cette année et même si les dernières semaines ont été éprouvantes, ils peuvent enfin souffler. Antoine blanchi, il peut redémarrer une nouvelle vie à trois avec Rose et Souleymane. Le bonheur devrait être au rendez-vous, à moins qu’un retour probable de Valérie vienne bouleverser leur quotidien…

De son côté, Sara est toujours en couple avec Roxane malgré ce qu’elle a fait. Elles ont réussi à échapper à Aurore et vivent leur histoire d’amour tranquillement. Mais le passé de Roxane refera-t-il surface un jour ?

Quant à Christelle et Sylvain, ils se sont retrouvés après la tromperie de Sylvain. Mais alors qu’Amanda a chauffé Sylvain au cours de la fête du Spoon et qu’elle a ensuite été violée, Sylvain sera-t-il soupçonné ? Ca pourrait alors avoir des conséquences sur son couple avec Christelle…

Virginie et Martin savourent quant à eux leur jolie histoire maintenant que Jules est plus calme. Mais il y a aussi Aurore et William, Rémi et Soraya, Georges et Victoire, et bien sûr Alex et Chloé, qui accueilleront un bébé plus tard cette année.

VIDEO DEMAIN NOUS APPARTIENT les plus belles histoires d’amour 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

LIENS SPONSORISES