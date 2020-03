Roger Federer fait un don d’un million pour les familles touchées par le Covid-19

5 ( 3 )



ANNONCES





Roger Federer actu. On ne compte plus le nombre de personnalités qui ont fait le choix de participer à leur manière à la lutte contre le Coronavirus Covid-19. Cela se vérifie tant chez les artistes que chez les sportifs. Et parmi ceux qui ont opté pour des dons, il y a le champion de tennis suisse Roger Federer.



ANNONCES





Hier ce dernier a en effet annoncé sur les réseaux sociaux qu’il faisait un d’1 million de francs suisses (soit environ 944 000 €) à destination des familles touchées par le Covid-19.

Comme Roger Federer, d’autres sportifs ont fait des dons

Avant lui, et parmi tant d’autres, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont eux aussi fait preuve de beaucoup de générosité face à cette épidémie qui fait tant de ravages à travers le monde.



ANNONCES





D’un côté Cristiano Ronaldo qui a fait don de trois unités de soin intensif à plusieurs hôpitaux portugais et se dit prêt à en faire d’autres.

De l’autre Lionel Messi qui pour sa part a choisi de faire un don de 1 million d’€uros à destination de l’Hopital Clinic de Barcelone (l’Espagne est le pays le plus touché d’Europe aujourd’hui, ndrl) et d’un hôpital en Argentine.

Citons également Rudy Gobert. Le joueur de la NBA, lui même touché par le Covid-19, a fait un don de 500.000 dollars afin d’aider les services de santé mais aussi les familles qui sont touchées par l’épidémie.

Leon Goretzka et Joshua Kimmich ont pour leur part versé 1 million de dollars en faveur d’une plateforme de dons lancée pour l’occasion.

Franck Ribéry a fait un don de 50 000 euros en faveur de la campagne « Force et coeur »…

Plus que jamais restons unis face à cette épidémie contre laquelle nous pouvons lutter en RESTANT CHEZ NOUS ! Aidez les soignants à lutter efficacement contre le virus. Plus nous respecterons les consignes, plus vite nous pourrons sortir de cet ENFER.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES