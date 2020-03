Demain nous appartient en avance : le coming-out de Gabin (résumé + vidéo épisode 682 DNA du 16 mars 2020)

5 ( 2 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 682 du lundi 16 mars 2020 –Une nouvelle semaine commence et même si le tournage a été suspendu pour cause de coronavirus (voir notre article), vous retrouverez ce soir votre épisode quotidien de votre feuilleton « Demain nous appartient ». Un épisode durant lequel Gabin va se décider à faire son coming-out auprès de son père !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 682

C’est un grand jour pour Gabin, il décide enfin de révéler à son père son homosexualité. Une décision difficile à affronter pour le jeune homme face à son père. En effet, ce dernier est homophobe et ne prend pas de pincettes pour le faire savoir ! Comment va-t-il r réagir et qu’est ce qui a bien pu pousser Gabin à révéler son secret ?

De son côté, Aurore découvre la disparition d’un élément clé de l’enquête, tandis qu’Antoine fait des révélations à Martin que ce dernier n’est pas prêt à entendre. Et Thomas Delcourt fait appel à Lou pour une requête particulière.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 682 du 16 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

