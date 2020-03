Plus belle la vie : ce soir, l’épidémie s’aggrave (résumé + vidéo de l’épisode 4016 PBLV du 16 mars 2020)

4.3 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4016 du lundi 16 mars 2020 – Une nouvelle semaine débute et ce soir votre série « Plus belle la vie » est de retour. Et on peut vous dire que l’épidémie qui sévit à l’hôpital Marseille Est ne fait que s’aggraver !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4016

Babeth et Léa minimisent la situation auprès de Patrick, mais lui cachent qu’Emilie est atteinte de fièvre. Didier Lanski, dépêché par la gestion des hôpitaux, préfère risquer la vie des patients plutôt que payer le coût de leur transfert. Mila, non infectée, se propose d’aider Babeth et Léa à prendre la température des patients. Riva, de chez lui, enrage de ne pouvoir aider ses collègues. Les proches sont inquiets. Patrick lance un avis de rechercher pour retracer le parcourt de Merval, le patient zéro…

Franck est prêt à tout pour recoller les morceaux avec Noé, mais ce dernier est impitoyable. Au point que Franck prend la décision de quitter son appartement le temps que celui d’Eric soit à nouveau en état. Mirta, voit arriver Franck au Céleste, et le persuade qu’il est un bon père…



Luna est inconsolable d’avoir été trahie par Andrès. Mirta découvre qu’Andrès est aussi mal que sa fille. Elle le pousse à agir et à se réconcilier avec Luna.

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4016 du 16 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

