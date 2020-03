Love Island : tournage interrompu, le programme d’Amazon Prime s’arrête

5 ( 7 )



Une semaine seulement après son lancement, Love Island, le dating show présenté par Nabilla, s’arrête déjà ! En effet, à cause de l’épidémie du COVID-19 qui sévit actuellement dans le monde entier, Amazon Prime a été contraint d’arrêter le tournage, comme annoncé ce matin dans un communiqué de presse.



A la suite de l’annonce par le président d’Afrique du Sud de « l’état d’urgence », la production Amazon Studios de Love Island France (tournée près du Cap) a été interrompue plus tôt que prévu.

« La santé et la sécurité de l’équipe de production, des Islanders et de toutes les personnes impliquées est notre plus grande priorité. » a expliqué Amazon Prime.

Les membres Prime auront l’occasion de voter pour leur couple préféré après l’épisode diffusé dès ce soir (lundi 16 mars) sur Prime Video et qui sera le dernier. Les résultats seront annoncés sur les différents réseaux sociaux Love Island France.



