Demain nous appartient en avance : Maxime au plus mal (résumé + vidéo épisode 678 DNA du 10 mars 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 678 du mardi 10 mars 2020 –Ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », Maxime est au plus mal… Il est avec Amanda et son état de santé devient vraiment inquiétant !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 678

Ces dernières semaines, Maxime prend une grande quantité de médicaments. En effet, il a décidé de se doper suite à sa blessure pour pouvoir tout de même participer à son triathlon. Malgré les conseils avisés de sa grand-mère et d’Amanda, Maxime veut continuer à prendre ses comprimés. Seulement, son état de santé va grandement se dégrader. Maxime doit arrêter de prendre ces gélules, il est en pleine crise de manque. Pour le moment, il ne souhaite tenir personne au courant de cette affaire. Si sa santé continue de se dégrader il va devoir rapidement réagir, au risque de mettre ses jours en péril…

De son côté, Antoine prend une grande décision qui le soulage. L’enquête se complique, un témoin important est introuvable. Charlie est bouleversée par l’état de sa mère, tandis que Sylvain s’oppose à l’accueillir Luke et elle.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 678 du 10 mars

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

