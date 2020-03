Un si grand soleil en avance : Manu vient voir Virgile en prison (résumé + vidéo épisode n°402 du 10 mars 2020)

5 ( 6 )



Rien ne va plus pour Virgile dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, après qu’il est tiré sur Soriano et que ce dernier soit hospitalisé dans le coma, Virgile est en prison et n’a désormais plus rien qui le raccroche à la vie…

Un si grand soleil résumé de l’épisode 402

Manu a obtenu un parloir pour rendre visite à Virgile en prison. Manu l’informe que Soriano n’avait rien fait et n’était pas au courant pour les pièces de contrefaçon, c’est son fils Dylan qui est responsable et s’est dénoncé à la police. Mais Virgile affirme que Soriano est quand même responsable de son fils et de son entreprise… Manu lui demande de ne pas réagir comme ça et d’essayer de se défendre. Mais Virgile lui affirme qu’il n’a plus rien dans sa vie, il se fout de finir en prison ! De retour dans sa cellule, Virgile laisse exploser sa rage contre un placard…

Et tandis qu’Ève est prête à se battre contre le système judiciaire, Julien est ébranlé par des révélations qui l’inquiètent beaucoup. Janet, de son côté, prend en charge un malade bien mal en point.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 10 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

