Demain nous appartient en avance : une ultime preuve contre Antoine (résumé + vidéo épisode 681 DNA du 13 mars 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 681 du vendredi 13 mars 2020 –Ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient », Martin épluche au peigne fin toutes les affaires d’Antoine… Et il finit par découvrir une ultime preuve pour le faire tomber !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 681

Nadine et Martin restent persuadés qu’Antoine est le meurtrier de Dafné. Ils ont donc obtenu le droit d’effectuer une perquisition chez Antoine pour fouiller et trouver des indices. Les équipes de la police n’ont rien trouvé chez le proviseur mais continuent leurs recherches au commissariat. Alors que Nadine et Martin terminent de chercher dans les affaires d’Antoine, Martin met la main sur un étrange sachet dissimulé dans la sacoche d’Antoine… Il paraît maintenant compliqué de penser Antoine innocent dans cette affaire.

De son côté, Bart se démène pour aider Gabin. Et Morgane annonce à Sandrine le départ d’un proche.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 681 du 13 mars

La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

