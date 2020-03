Déprogrammation C8 samedi 14 mars : le spectacle d’Olivier de Benoist remplace la cérémonie des « Globes »

5 ( 3 )



ANNONCES





Déprogrammation C8 samedi 14 mars 2020. En raison de l’annulation de la cérémonie des GLOBES prévue en direct le samedi 14 mars à 21h15 sur C8, la chaîne modifie sa programmation et diffusera le spectacle OLIVIER DE BENOIST : 0/40 ANS en lieu et place des GLOBES.

Après 5 mois à guichets fermés et 100 000 spectateurs conquis, c’est en prime sur C8 que l’on retrouve Olivier de Benoist pour son nouveau spectacle 0/40 ANS.

C’est « promis juré », dans ce spectacle Olivier de Benoist ne s’attaquera plus aux femmes, prenant conscience de sa légère obsession à leur égard, il décide de faire amende honorable. Après un passage chez les misogynes anonymes pour soigner son encombrante pathologie, c’est l’heure du bilan… ODB refait le film de sa vie, tel un équilibriste, avec un risque de rechute qui le guette à chaque réplique… À 40 ans on arrête les conneries… ou on les commence !

En quelques années, Olivier de Benoist a su imposer son style sur scène. Un phrasé inimitable, une mauvaise foi indéboulonnable, le regard qui frise, et une façon unique de sortir les plus grosses horreurs sans que l’on puisse lui en vouloir.



ANNONCES





Un spectacle écrit par Olivier de Benoist et Paul-Marie Debrie

Réalisé par Ybao Benedetti

Une production KI M’AIME ME SUIVE et SUPERMOUCHE PRODUCTIONS

Déprogrammation C8 : et juste après…

22H55 : DE QUOI J’ME MÊLE !



ANNONCES





00H25 : Programmes de nuit

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES