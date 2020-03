Demain nous appartient spoiler : Maxime remercie Amanda (VIDEO)

5 ( 1 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Maxime a finalement réussi à se sortir de son addiction et à aller de l’avant dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Maxime va venir voir Amanda pour la remercier pour tout ce qu’elle a fait pour lui !

Mais alors qu’Amanda aimerait être en couple avec Maxime, ce dernier préfère la garder comme amie…



Les effets de la drogue ont eu des conséquences très néfastes sur le comportement de Maxime. Il a notamment eu une attitude assez déplacée envers Amanda. D’autant plus qu’elle a eu de nombreuses attentions pour lui et s’est montrée extrêmement présente pour le soutenir dans ces moments compliqués. A nouveau sur pieds, Maxime a retrouvé ses esprits et décide de rendre visite à Amanda. Il souhaite la remercier chaleureusement pour ses gestes. La jeune femme en profite pour tendre une nouvelle perche à Maxime… et si c’était le moment de se remettre ensemble ? Maxime a un avis très tranché sur le sujet.

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



