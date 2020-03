« Un si grand soleil » : diffusion suspendue dès lundi pour cause de Coronavirus !

3.7 ( 3 )



« Un si grand soleil » : diffusion suspendue. Très mauvaise nouvelle pour les fans du feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». La diffusion est suspendue à compter de lundi. Deux épisodes doivent encore être diffusés : un ce soir (celui qui devait être initialement diffusé hier soir) et un demain pour rattraper le retard. Après plus rien jusqu’à nouvel ordre !



« Un si grand soleil » : diffusion suspendue !

Et c’est le Parisien/Aujourd’hui en France qui annonce cette incroyable nouvelle sur son site internet. Mais il n’y pas que la diffusion qui s’arrête puisque les tournages seront aussi concernés.

Pourquoi arrêter la diffusion de « Un si grand soleil » alors que les épisodes sont enregistrés avec plusieurs semaines d’avance ? Si aucune réponse officielle n’a été apportée pour l’instant, le célèbre quotidien indique que la chaîne entend rallonger chaque soir son JT de 20 heures « afin de rendre compte pleinement de la crise du Covid-19 ». En raison du stock d’épisodes dont elle dispose, la chaîne pourra rapidement reprogrammer son feuilleton en cas d’amélioration notable de la situtation.

Et pour « Demain nous appartient » et « Plus belle la vie » ?

À priori, et dans l’état actuel des choses, les feuilletons de TF1 et France 3 « Demain nous appartient » et « Plus belle la vie » ne sont pas impactés mais d’importantes mesures seraient prises sur les tournages…



