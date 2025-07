Demain Nous Appartient du 2 juillet : François arrêté, Lou et Nina de retour (résumé + vidéo épisode 1978 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 2 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1978 de DNA – Après Soizic, c’est finalement François qui va être arrêté par la police ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et pour cause, Soizic est innocentée et Aurore soupçonne François…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 2 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1978

Tôt le matin, Aurore apporte un café à Soizic, toujours en cellule, et l’interroge à nouveau, mais Soizic maintient qu’elle n’était pas chez Martial le soir de sa mort. De son côté, Adam confie à François qu’il pense sa mère capable d’avoir tué Martial par accident, mais François défend Soizic avant de partir au lycée pour le grand oral. Adam le soupçonne de cacher quelque chose.

Au commissariat, Aurore apprend que des témoins confirment l’alibi de Soizic et que les pneus de sa voiture ne correspondent pas aux traces retrouvées sur Martial. Soizic innocentée, Aurore s’intéresse à François, dont la réaction à l’aveu de Soizic lui paraît étrange.



Publicité





Plus tard, François révèle à Soizic qu’Adam connaît sa liaison avec Martial. Soizic explique qu’elle a cédé à la tentation mais regrette sincèrement. Au commissariat, Roxane découvre que le téléphone de François a borné près de chez Martial le soir du drame. Aurore soupçonne François d’avoir surpris la liaison, tué Martial et fait croire à Soizic qu’il ignorait tout. François est arrêté, sous le regard dévasté d’Adam…

Jordan rassure Violette avant son grand oral, puis apprend que Charles a embauché Judith comme extra à la Paillote. Après son épreuve, Violette craint de l’avoir ratée et s’inquiète d’un rapprochement entre Judith et Jordan, mais Charles la rassure : ils sont juste amis.

Enfin, Karim accueille sa fille Nina venue en vacances, et dîne le soir avec Lou, Nina et Rayane, qui profite de ses derniers instants avant de partir à Paris.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Violette sous le choc, elle découvre… (vidéo épisode du 4 juillet)

VIDÉO Demain nous appartient du 2 juillet – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.