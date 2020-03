« Grey’s Anatomy » : saison 16 écourtée pour cause de coronavirus Covid-19 !

4.8 ( 6 )



« Grey’s Anatomy » : saison 16. Très mauvaise nouvelle pour les fans de la plus populaire des séries médicales de la télévision, « Grey’s Anatomy ». Pour mémoire la saison 16 inédite est actuellement diffusée en France chaque mercredi soir sur TF1 et en replay sur MYTF1.



Et à la simple lecture du titre de cet article, vous imaginez probablement que la chaîne a fait le choix de ne pas diffuser tous les épisodes qu’elle aurait en stock. Et bien NON. Cette fois TF1 n’y est pour rien, la décision venant directement de la production qui a fait le choix de stopper les tournages qui étaient toujours en cours…

« Grey’s Anatomy » : saison 16 écourtée

Et c’est ABC qui a annoncé la nouvelle en fin de semaine. Face au danger que représente le Covid-19, les tournages ont été suspendus.

Alors qu’une saison complète compte généralement entre 24 et 25 épisodes, le 21ème (il sera diffusé aux Etats-Unis le 9 avril, ndrl) sera le dernier de la saison.



Pas question de mettre les équipes en danger et/ou de leur faire prendre des risques inutiles. Noter qu’ABC a précisé que ce changement n’affecterait pas le final de la saison de « Station 19 » .

Du côté des bonnes nouvelles, notez qu’une saison 17 « Grey’s Anatomy » devrait à prior voir le jour même si on n’est jamais à l’abri d’un rebondissement de dernière minute.

Que cette mauvaise nouvelle ne vous empêche d’être au rendez-vous de « Grey’s Anatomy » ce mercredi 1er avril 2020 sur TF1. Deux épisodes qui auront donc une saveur un peu particulière pour les « mordus ». Sachez donc en profiter !

