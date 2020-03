Dernière saison de « On n’est pas couché » selon Cyril Hanouna

5 ( 6 )



ANNONCES





Dernière saison de « On n’est pas couché » ? Le Parisien l’avait évoqué il y a peu de temps et ce soir Cyril Hanouna a confirmé l’information. Selon lui la saison actuelle de l’émission de Laurent Ruquier « On n’est pas couché » est la dernière !!



ANNONCES





« ‘On n’est pas couché’ va s’arrêter à la fin de la saison, c’ est sûr » a annoncé l’animateur de TPMP. Puis de préciser qu’il s’agissait d’un commun accord entre France Télévisions et Laurent Ruquier.

Laurent Ruquier sur le départ de France 2 ?

Pour autant pas question pour lui de quitter la chaîne, ou tout au moins le groupe France Télévisions, alors que certains le voyaient déjà arriver sur M6 puisque Laurent Ruquier officie aussi sur RTL, la radio du groupe M6.



ANNONCES





« Il a d’autres projets avec eux notamment ‘Les enfants de la télé’ » a t-il encore précisé.

Dernière saison de « On n’est pas couché » : vidéo

Si vous préférez les images, nous vous proposons de revoir l’extrait de l’émission relatif à cette annonce qui est tout sauf une surprise…

Audience en demi-teinte pour « On n’est pas couché »

Il faut dire que cette saison « On n’est pas couché » est très loin de ses performances d’antan. Systématiquement sous le million de téléspectateurs, l’émission n’y arrive plus vraiment même si cette semaine elle a regagné quelques fidèles avec 874 000 noctambules soit 17.5% des téléspectateurs.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES